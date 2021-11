Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen im Blut unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 34-jähriger Mann ist in der Nacht von Donnerstag (18.11.2021) auf Freitag einer Polizeistreife negativ aufgefallen. Er war ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen im Blut unterwegs. Gegen 23.00 Uhr befuhr der in Hagen lebende Mann mit seinem Mercedes die Wehringhauser Straße. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle gab er zunächst falsche Personalien an. Ein Drogentest verlief bei dem Mann positiv. Er musste sich im Anschluss auf der Wache einer Blutprobe unterziehen. Dort wurden auch die mündlich angegebenen Personalien des 34-Jährigen durch die Polizisten näher überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass diese falsch waren. Der Grund hierfür war ebenfalls schnell gefunden: Der Mann verfügt über keine Fahrerlaubnis. Bei den Polizisten entschuldigte er sich für sein Verhalten. Dies änderte aber nichts daran, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde.(sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell