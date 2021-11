Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher reißen Adventskalenderpäckchen auf

Hagen-Garenfeld (ots)

Als eine 45-Jährige am Donnerstag (18.11.2021) gegen 12:55 Uhr zu ihrem Haus in der Westhofener Straße zurückkehrte, sah sie zwei Männer davonrennen. Wenig später stand fest, dass es sich um Einbrecher handelte. Offenbar verschafften sich die Täter Zugang zum Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher nicht nur Schränke und durchwühlten Schubladen. Auch die Päckchen eines eigens angefertigten Adventskalenders rissen sie einzeln nacheinander auf. Für die Süßigkeiten und Kosmetikartikel interessierten sie sich aber nicht. Die zwei dunkel gekleideten Männer flohen mit erbeutetem Schmuck aus den Schränken in Richtung der Bushaltestelle Garenfeld. Hier stiegen sie in einen dunklen BMW. Vermutlich handelte es sich um ein 3er- oder 5er-Modell älteren Baujahres. Ob sich eine dritte Person im Fahrzeug befand, ist unklar. Der BMW entfernte sich in Richtung Ruhrtalstraße. Die Einbrecher trugen Kapuzenpullover mit hellen Applikationen an den Ärmeln und Jogginghosen. Das Fahrzeug könnte mit einem Düsseldorfer Kennzeichen versehen gewesen sein. Die Kripo übernahm die Ermittlungen am Tatort. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

