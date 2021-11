Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Frau nach Autounfall

Hagen-Haspe (ots)

Ein 49-jähriger Dacia-Fahrer stieß am Donnerstag (18.11.2021) gegen 14.15 Uhr mit einem Fiat zusammen. Der Bergkamener war auf der Enneper Straße in Richtung Gevelsberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen mit dem Kleinwagen einer 19-Jährigen kollidierte. Die Frau prallte mit ihrem Fiat im weiteren Verlauf in einen geparkten Renault und kam dort zum Stehen. Die 19-Jährige aus Wetter zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. (arn)

