POL-HA: Ladendieb steckt sich 30 Packungen Zigaretten unter die Jacke

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 47-Jähriger hat am Mittwochmorgen (17.11.2021) einen besonders dreisten Ladendiebstahl begangen. Der in Soest lebende Mann ist gegen 08.30 Uhr einer Kundin in einem Discounter in der Boeler Straße dabei aufgefallen, wie er sich mehrere Packungen Zigaretten unter die Jacke gesteckt hat. Die Zeugin machte daraufhin eine Angestellte auf den Vorfall aufmerksam. Kurz hinter dem Kassenbereich sprach sie den Mann an und verständigte die Polizei. Nachdem der Mann mit seiner Tat konfrontiert wurde, holte er insgesamt 30 Packungen Zigaretten im Wert von über 300 Euro unter seiner Jacke hervor. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

