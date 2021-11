Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer pöbelt Polizisten an

Hagen-Eilpe (ots)

Mittwoch (17.11.2021) musste die Polizei einen 42-Jährigen in Gewahrsam nehmen, nachdem er wiederholt randalierte und Mülltonnen umtrat. Der Hagener hielt sich gegen 21 Uhr in der Frankfurter Straße auf, als er Passanten anpöbelte, die die Polizei verständigten. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und hochgradig aggressiv. Die alarmierten Beamten trafen den Mann in der Buntebachstraße an. Auch sie wurden umgehend angepöbelt. Er trat zudem in ihrem Beisein gegen eine neben ihm stehende Mülltonne und ließ sich nicht beruhigen. Da zu erwarten war, dass der 42-Jährige Straftaten wie Sachbeschädigungen und diverse Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise Ruhestörungen begeht, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Einen Atemalkoholtest lehnte der Randalierer ab. (arn)

