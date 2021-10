Polizei Dortmund

POL-DO: Aufklärung ist Trumpf: Polizei startet monatliche digitale Präventionsvorträge

Dortmund (ots)

Enkeltrickbetrug. Schock-Anrufe. Falsche Polizisten. Falsche Wasserwerker. Wenn es um das Ersparte gerade älterer Menschen geht, werden Kriminelle nicht müde, mit immer neuen Betrugsmaschen anzugreifen. Für die Polizei Dortmund ist eines im Kampf gegen diese Betrüger unerlässlich: Aufklärung! Prävention kann Taten verhindern, deshalb sucht die Polizei immer wieder neue Wege, um die Menschen in Dortmund und Lünen zu erreichen.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie müssen die Präventionsexperten dabei vor allem auch digital denken. Und das tun sie. Aus diesem Grund feiert am kommenden Donnerstag (7. Oktober) ein neues Format Premiere: ein digitaler Vortrag der Kollegen aus dem Kommissariat für Vorbeugung. Per Zoom werden Kriminalhauptkommissar Markus Schettke und der Regierungsbeschäftigte Indra Naskar über aktuelle Maschen informieren und darüber, wie die Menschen in Dortmund und Lünen sich schützen können. Zuhören sollen dabei ausdrücklich nicht nur ältere Menschen, sondern auch die jüngeren Genrationen. Denn Sie braucht die Polizei als Multiplikatoren! Als Unterstützer im Kampf gegen Betrüger und für mehr Aufklärung.

Der Vortrag soll ab sofort an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfinden und ca. 30 Minuten dauern. Der erste Termin: Donnerstag (7.10.), 17 Uhr. Mit dabei sein werden wechselnde Gäste, die auch Aspekte über die polizeiliche Arbeit hinaus mit einbringen können. Beim ersten Vortrag wird das Tanja Gorba vom städtischen Seniorenbüros in Dortmund-Hombruch sein.

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich ganz einfach per E-Mail an: vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de. Weitere Infos erhalten Sie zudem werktags zwischen 9 und 15 Uhr unter Tel. 0231/132-7953.

