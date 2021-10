Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Geldautomatensprengung in Dortmund-Holzen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung an der Vorhölterstraße in Dortmund-Holzen in der Nacht zu Montag (4. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten waren gegen 3.20 Uhr alarmiert worden.

Anwohner waren zur Tatzeit durch Explosionsgeräusche aufmerksam geworden. Sie beobachteten anschließend, wie zwei Personen vom Tatort flüchteten und in ein Auto stiegen, das mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr.

Die Ermittlungen zum Schaden und zu den Tätern dauern an. In die ersten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber mit eingebunden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die beiden flüchtigen Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie trugen dunkle Jogginghosen und Pullover sowie eine Sturmmaske. Zudem hatten sie eine dunkle Sporttasche dabei. Sie entfernten sich offenbar in einem schwarzen Auto vom Tatort, das mit hoher Geschwindigkeit zunächst auf den Heideweg fuhr und dann auf die Kreisstraße.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

