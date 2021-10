Polizei Dortmund

POL-DO: Mann randaliert in Lüner Polizeiwache

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1041

Ein Mann hat gestern (3.10.2021) in der Polizeiwache in Lünen die Kontrolle verloren - er randalierte massiv im Eingangsbereich. Polizisten nahmen ihn kurz darauf in Gewahrsam.

Gegen 12.20 Uhr betrat ein 26-jähriger Lüner mit freiem Oberkörper den Eingangsbereich der Polizeiwache in Lünen. Hier schrie er unvermittelt laut los, trat und schlug gegen Mobiliar. Er bewaffnete sich kurzfristig mit Metallgegenständen (beispielsweise einem großen Metallmülleimer) und schlug mit diesen gegen Fenster der Wache sowie gegen zwei parkende Polizeiautos.

Der 26-Jährige trat dann seine Flucht Richtung Bahnhof Lünen an - hier stellten die Beamten den Mann und legten ihm die Handfesseln an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der Randalierer bis zum frühen Abend im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Eine Polizistin und ein Polizist verletzten sich bei dem Einsatz leicht.

Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf mindestens 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell