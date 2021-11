Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Zeuge fast im Gesicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Zeuge sah am Mittwoch (17.11.2021) gegen 09 Uhr, wie ein Mann in der Dahlenkampstraße mehrere Kleidungsstücke von einem Ständer in der Fußgängerzone entwenden wollte. Der 27-Jährige sprach den Ladendieb an, der sofort verärgert und aggressiv reagierte. Als der Hagener ihm die Kleidungsstücke aus der Hand nehmen wollte, bedrohte ihn der Unbekannte mit einem Gegenstand und bewegte diesen in Richtung seines Gesichtes. Verletzt wurde der 27-Jährige glücklicherweise nicht. Der Ladendieb flüchtete ohne das Diebesgut in Richtung Synagoge. Er hatte eine Umhängetasche bei sich, trug eine schwarze Jacke, war etwa 170-175cm groß, hatte kurze Haare und braune helle Haut. Ein weiterer Zeuge beschrieb den Mann als dunkelhäutig und ungepflegt. Die Polizei traf den Tatverdächtigen nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

