POL-ME: Im Fahrzeug mitgeführter Hund verursacht Zusammenstoß im Gegenverkehr - Ratingen - 2106084

Am Dienstagmittag (15. Juni 2021) ist es auf der Krummenweger Straße in Ratingen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr gekommen. Ursache hierfür soll - nach Angaben des Unfallverursachers - ein Hund gewesen sein, welcher sich während der Fahrt im Fahrzeug losgerissen hatte. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Das war geschehen:

Gegen 14:05 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ratinger die Krummenweger Straße aus Richtung Ratingen-Lintorf kommend. Unmittelbar vor der Einmündung zur Straße Am Birkenkamp verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte er das Heck eines entgegenkommenden VW Touran und beschädigte diesen erheblich. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Der 24-jährige Unfallverursacher gab im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme an, dass sich sein im Fahrzeug befindlicher Hund während der Fahrt losgerissen hatte und er hierdurch in den Gegenverkehr geraten war.

Die Polizei möchte diesen Vorfall nochmals dazu nutzen, um auf die Gefahren bei einem Transport von Tieren während der Fahrt hinzuweisen. Jedes Tier muss vor Fahrtantritt ordnungsgemäß gesichert im Fahrzeug untergebracht werden. Hierzu dienen zum Beispiel Transportboxen oder Tiersicherheitsgurte. Eine Missachtung der sogenannten "Ladungssicherheit" kann gemäß §22 Straßenverkehrsordnung sogar mit einem Bußgeld bis zu 75 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg geahndet werden. Achten Sie bitte also auch zu Ihrer eigenen Sicherheit darauf, dass Ihr Tier sicher und artgerecht während der Fahrt in Ihrem Fahrzeug untergebracht ist.

