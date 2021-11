Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec aus Garage entwendet

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen Mittwochabend (17.11.2021) gegen 20 Uhr und Donnerstagmorgen (18.11.2021) gegen 06.30 Uhr wurde in der Haldener Straße ein Pedelec entwendet. Das blaue Fahrrad befand sich in einer Garage und war durch ein Gliederschloss gesichert. Der 47-jährige Besitzer des E-Bikes fand am Donnerstag lediglich die durch die Täter abgeschnittenen Satteltaschen vor und verständigte die Polizei. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

