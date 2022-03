Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht mit verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag befuhr ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 18:00 Uhr die Salzäckerstraße in Vaihingen an der Enz, als er an einem noch unbekannten Pkw vorbeifahren wollte. Der ebenfalls noch unbekannte Fahrer des Wagens hatte eine andere Person aus dem Fahrzeug aussteigen lassen. Bevor der Fahrradfahrer passieren konnte, wendete der Unbekannte unmittelbar vor diesem. Der Radler konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, stürzte jedoch aufgrund dieser. Der 67-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand vermutlich eher geringfügiger Sachschaden. Der Pkw-Lenker habe den Unfall wohl bemerkt, aber dennoch ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, die Unfallstelle verlassen. Mutmaßlich habe es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen blauen Kombi mit Pforzheimer Kennzeichen (PF-) gehandelt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

