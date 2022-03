Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Streitigkeiten in Gaststätte eskalieren

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag führte gegen 22:30 Uhr ein zunächst verbaler Streit in einer Gaststätte in der Untere Gasse in Böblingen zu einer Körperverletzung. Mehrere Arbeitskollegen befanden sich wohl nach Feierabend in einer Gaststätte, als es zu einer mündlichen Auseinandersetzung zwischen zwei der Männer kam. Ein 33-Jähriger habe sich über einen 28-Jährigen lustig gemacht. Der 28-Jährige habe seinen Kollegen gebeten, dies zu unterlassen, worauf der 33-Jährige ihm wohl in das Gesicht getreten habe. Der 28-Jährige trug hierbei leichte Verletzungen davon, welche er in einem Krankenhaus behandeln ließ. Der 33-Jährige sei von weiteren Handlungen durch seine Kollegen zurückgehalten worden. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung.

