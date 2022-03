Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: geschädigter Fahrzeugbesitzer gesucht (korrigierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag befuhr ein 61-jähriger Busfahrer gegen 17:30 Uhr in Leonberg die Neuköllner Straße in Richtung Leonberger Straße. Mutmaßlich touchierte er hierbei ein am rechten Fahrbahnrand geparktes, noch unbekanntes Fahrzeug. Am Bus entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ob an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden entstand, ist derzeit ungeklärt, da der Berufskraftfahrer zunächst weiterfuhr. Erst im Nachhinein bemerkte er den Sachschaden und meldete sich bei der Polizei. Das möglicherweise beschädigte Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet den Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

