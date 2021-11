Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit LKW

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06.20 Uhr ereignete sich in der Straße "Hopfberg" ein Unfall. Hierbei rangierte ein 32 Jahre alter Mann mit seinem LKW und beschädigte mit dem am LKW befindlichen Anhänger zwei Hausfassaden. Es kam zu einem Gesamtschaden von ungefähr 7.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell