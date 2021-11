Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall beim Einparken

Eisenach (ots)

Heute, gegen 11.30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf einem Parkplatz in der August-Rudloff-Straße. Hierbei wollte eine 76-Jährige auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens einparken. Die Frau geriet aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug an die Fassade des Gebäudes, diese wurde dadurch beschädigt. An dem PKW entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell