POL-LB: Kornwestheim: Audi beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro wurde am Dienstag vermutlich gegen 17:55 Uhr in der Daimlerstraße in Kornwestheim an einem PKW hinterlassen. Die komplette rechte Fahrzeugseite des am Fahrbahnrand geparkten Audi wurde beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes könnten die Beschädigung möglicherweise durch ein kleines Fahrrad oder Laufrad verursacht worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

