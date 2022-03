Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand am Dienstag gegen 08.30 Uhr in der Löchgauer Straße in Kleinsachsenheim. Ein 47 Jahre alter Sattelzuglenker war in der Löchgauer Straße in Fahrtrichtung Großsachsenheimer Straße unterwegs. Beim Befahren der scharfen Rechtskurve schwenkte der Sattelzugauflieger aus und stieß gegen den Mercedes eines 55-Jährigen, der in die Gegenrichtung unterwegs war und der vor der Kurve wartete. Aller Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell