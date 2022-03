Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Laternenmast durch Unfall vollständig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 11.50 Uhr in Andreaestraße in Vaihingen an der Enz ein Unfall, bei dem ein Laternenmast vollständig beschädigt wurde. Ein 87 Jahre alter VW-Lenker wollte wohl rückwärts von einem Parkplatz herunter fahren. Mutmaßlich verwechselte er hierbei nicht nur das Brems- mit dem Gaspedal, sondern auch noch Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Folge fuhr der Senior vorwärts gegen einen Laternenmast, der hierdurch umknickte. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte in der Folge mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Der Laternenmast musste vollständig abgetrennt werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

