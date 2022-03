POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Herrenberg. Wohl beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen geparkten VW. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannt davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. ...

