Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 14:20 Uhr in Weil der Stadt mit dem Skoda einer 73-Jährigen kollidierte. Die Skoda-Lenkerin war auf der Malmsheimer Straße in Richtung Malmsheim unterwegs und wendete ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn, vermutlich, da sie zunächst in die falsche Richtung gefahren war. Während des Wendevorgangs fuhr der 17-Jährige aus Richtung Paul-Reusch-Straße kommend um die dortige Kurve und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Skoda. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

