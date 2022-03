Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall nach Rotlichtfahrt durch unter Drogen stehenden E-Scooterfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 01:00 Uhr auf der Kreuzung der Herrenberger Straße und der Parkstraße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 20-jährigen E-Scooterfahrerin und einer 40-jährigen Honda-Fahrerin. Die Pkw-Lenkerin bog nach links in die Parkstraße ab, als die Heranwachsende auf dem E-Scooter die Kreuzung an der Fußgängerampel wohl bei "rot" querte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die 20-Jährige stand laut einem Drogenvortest unter der Einwirkung von Betäubungsmittel. Zudem wies sie laut einem Atemalkoholtest eine Alkoholisierung von über einem Promille auf, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

