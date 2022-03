POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Unfallflucht in der Remsstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag führte gegen 22:30 Uhr ein zunächst verbaler Streit in einer Gaststätte in der Untere Gasse in Böblingen zu einer Körperverletzung. Mehrere Arbeitskollegen befanden sich wohl nach Feierabend in einer Gaststätte, als es zu einer mündlichen Auseinandersetzung zwischen zwei der Männer kam. Ein 33-Jähriger habe sich über einen 28-Jährigen lustig gemacht. Der 28-Jährige habe seinen ...

mehr