POL-LB: Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung auf Möbelhaus-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Parkplatzstreit, der am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Eschenbrünnlestraße eskalierte. Dort waren eine 51-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann in Streit geraten, in dessen Verlauf es zunächst zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen war. Nachdem Passanten die Parteien getrennt hatten, entspannte sich die Situation, spitzte sich aber wieder zu, als die 51-Jährige den Mann wieder an ihrem Auto sah. Sie soll ihn daraufhin angesprochen und einen ihrer Hunde aus dem Kofferraum ihres Autos geholt haben, der den 32-Jährigen in der Folge gebissen habe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

