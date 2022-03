Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unfall auf der B 14

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 22:45 Uhr im Einmündungsbereich der Kreisstraße 1068 zur Bundesstraße 14 bei Nufringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Renault-Fahrer und einem 19-jährigen VW-Fahrer. Der 59-Jährige fuhr wohl bei "grün" von der Kreisstraße nach links auf die Bundesstraße. Dort habe er wegen eines Rettungswagens mit Sondersignal, der in Richtung Gärtringen fuhr, im Einmündungsbereich anhalten müssen. Der 19-Jährige wollte der Bundesstraße in Richtung Herrenberg weiter folgen und sei ebenfalls bei "grün" in die Einmündung eingefahren. Aufgrund des entgegenkommenden Rettungswagens habe er dem Renault nicht ausweichen können und die beiden PKW stießen zusammen. Der 59-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

