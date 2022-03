Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Wolf-Hirth-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 14:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr kam es in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Wohl beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Unbekannte fuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davon. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unbekannten geben können.

