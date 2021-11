Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Kollision bei Abbiegevorgang

Gutach (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Opel entstand am Mittwochmittag ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Sattelzug befuhr um 14:20 Uhr die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang Hausach und wollte anschließend rechts auf die B294 in Richtung Wolfach abbiegen. Um beim Ausholen während des Abbiegevorgangs den Gegenverkehr nicht zu gefährden, ordnete sich der Lkw-Fahrer im Einmündungsbereich offenbar linksseitig ein. Die von hinten kommende Opel-Lenkerin sei aufgrund der Position des Sattelzugs davon ausgegangen, dass der Brummifahrer nach links abbiegen würde. In der Folge dürfte die Autofahrerin rechts neben den Lkw gefahren und mit diesem gleichzeitig in Richtung Wolfach abgebogen sein. Hierbei kam es zur Kollision, wobei die 36-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

