Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220422-1: Alkoholisierter Radfahrer geht auf Polizisten los

Hürth (ots)

Blutprobe angeordnet und Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands aufgenommen

Am Dienstagabend (19. April) hat ein Radfahrer (56) bei einer Verkehrskontrolle in Hürth-Hermülheim Polizisten angegriffen und bespuckt. Die Beamten fixierten den Angreifer und legten ihm Handfesseln an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten die Ermittlungen ein.

Gegen 22.45 Uhr bemerkten Polizisten auf der Luxemburger Straße in Höhe der Horbeller Straße einen Radfahrer in Schlangenlinien fuhr. Bei der Verkehrskontrolle reagierte der augenscheinlich stark alkoholisierte 56-Jährige sofort aggressiv. Der Mann gestikulierte wild mit seinen Händen und ging wenig später mit erhobenen Händen auf eine Polizistin zu. Um einen möglicherweise bevorstehenden Angriff zu verhindern drückte die Beamtin den aufgebrachten Mann gegen den Streifenwagen. In diesem Moment spuckte der Aggressor einer Beamtin direkt ins Gesicht. Bei der Fesselung sperrte sich der Tatverdächtige und spuckte mehrfach in Richtung der Polizisten.

Vorsorglich riefen die Beamten Rettungskräfte hinzu. Der 56-Jährige hatte sich an der Stirn eine Schürfwunde zugezogen, die ein Arzt im Krankenhaus ambulant behandelte. Zudem entnahm ein Mediziner auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Auch ein möglicher Drogenkonsum des Tatverdächtigen ist Bestandteil der Untersuchung. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell