Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220419-1: Hausbewohner nach Brand verstorben

Pulheim (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Schwerverletzter nach Wohnungsbrand" von Montag (18. April)

Nach einem Wohnungsbrand am Ostersonntag (17. April) in Stommeln ist der Hausbewohner (67) am Montagmorgen (18. April) seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Feuerwehrleute hatten den Senior am Sonntagabend mit schwersten Verletzungen aus dem brennenden Haus an der Gartenstraße gerettet und medizinisch erstversorgt. Rettungskräfte brachten den Patienten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell