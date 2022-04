Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220414-3: Fahndung nach Räuber - Phantombilder veröffentlicht

Pulheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Männern geben können, die einen 56-jährigen Pulheimer brutal zusammengeschlagen und beraubt haben sollen.

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 8. April 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5192511

Mit Phantombildern, die mit dem Geschädigten und einem Phantombildzeichner des Landeskriminalamts erstellt wurden, fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei Männern. Ihnen wird vorgeworfen am 7. April 2022 gegen 20.45 Uhr einen Hofbesitzer an der Burgstraße unter einem Vorwand in eine Scheune seines Hofes gelockt zu haben und ihn dort mit einer Eisenstange geschlagen zu haben. Die Täter ließen den 56-Jährigen mit schwersten Verletzungen zurück und raubten im Anschluss unter anderem sein Auto, einen Toyota C-HR in grau mit Erstzulassung im Jahr 2021.

Einer der Männer ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hat kurzes dunkles Haar. Bei der Tat trug er eine blaue Jeans, ein grünes T-Shirt oder einen grünen Pullover und eine schwarze Jacke.

Der zweite Täter soll etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur sein. Er hatte zur Tatzeit einen leichten Kinnbart und war komplett schwarz gekleidet.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat die Männer zur Tatzeit im Bereich der Burgstraße gesehen? Wer kennt die auf den Phantombildern abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Phantombilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW oder unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/77760

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell