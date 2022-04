Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220414-1: Unbekannte versuchten in Lagerhalle einzubrechen

Bedburg (ots)

Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (14. April) die Fahndung nach unbekannten Tätern aufgenommen, die versucht haben sollen Gegenstände aus einer Lagerhalle in Bedburg zu entwenden. Laut ersten Ermittlungen seien die Täter gegen 0.35 Uhr auf das Firmengelände an der Heinrich-Herz-Straße gelangt. Die Täter beschädigten einen Zaun sowie die Einfahrtstore des Grundstücks. Zudem hebelten sie ein Fenster eines Büroraums auf und beschädigten Elemente einer Lagerhalle.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

