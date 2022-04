POL-REK: 220413-3: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Elsdorf (ots) - Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Mann in eine Klinik Ein LKW-Fahrer (61) ist am Dienstagvormittag (12. April) bei einem Alleinunfall in Elsdorf schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den 61-Jährigen und brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Gegen 10.50 Uhr kippte der Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Baustelle auf der Straße ...

