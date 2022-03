POL-PDWO: Unfall auf dem Golfclub Parkplatz mit verletzter Person

Worms (ots) - Trickdiebe sind erfinderisch und lassen sich immer wieder neue Vorgehensweisen einfallen. Am Sonntag, den 20.03.2022, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Commerzbank in Worms zu einem Trickdiebstahl. Die 64-jährige Geschädigte ging in die Bank, um Geld abzuheben. Dabei wurde sie von einer männlichen Person angesprochen und am Geldautomat abgelenkt. Währenddessen entnahm eine weitere männliche Person das Geld ...

