POL-PDWO: Motorradfahrer stürzt - Unfallverursacher flüchtet

Worms (ots)

Am Samstagnachmittag gg. 15:15 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Sand im Wormser Industriegebiet zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Alzey-Worms fährt mit seinem Krad die Straße "Auf dem Sand" in Fahrtrichtung Fahrweg hinter dem späteren Unfallverursacher, einem blauen Kleinwagen, her. Dieser blaue Kleinwagen fährt jedoch mit sehr geringer Geschwindigkeit, so dass sich der Kradfahrer dazu entschließt den Kleinwagen zu überholen und hierzu den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. In diesem Moment wendet der Fahrer des blauen Wagens jedoch ohne dies zuvor anzuzeigen. Der Motorradfahrer kann zwar ausweichen, so dass es nicht zu einer Berührung beider Fahrzeuge kommt, gerät jedoch gegen den Bordstein und stürzt in den dortigen Grünstreifen. Die daraus resultierende leichte Handverletzung muss nicht ärztlich versorgt werden. Das Motorrad ist jedoch nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der blaue Kleinwagen beendet sein Wendemanöver im Anschluss und verlässt die Unfallstelle ohne die notwendigen Maßnahmen zur Feststellung der Personalien einzuleiten.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW, von welchem ein Zeuge ein Kennzeichenfragment benennen konnte, wurde eingeleitet verlief jedoch bislang negativ.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 06241 852 - 0 zu melden.

