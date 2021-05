Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20. Mai 2021, 22:30 Uhr, auf Freitag, 21. Mai 2021, 7:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines Pkw in der Blumenstraße in Hude ein und verschaffte sich somit Zutritt zu dem Innenraum des Fahrzeuges.

Der graue Mercedes war auf einem dortigen Parkplatz zwischen den Einmündungen Hermannstraße und Alter Torfplatz abgestellt.

Diebesgut erlangte der Täter keines.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

