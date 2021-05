Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl von Mobiliar aus einem Transporter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19. Mai 2021, auf Donnerstag, 20. Mai 2021, entwendeten bislang unbekannte Täter Mobiliar aus einem Transporter.

Ein 30-jähriger Angestellter eines Auslieferungsunternehmens parkte den Transporter der Marke Fiat gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wollelager", welche parallel zur Nordwollestraße verläuft, ab. Als der Delmenhorster am nächsten Tag gegen 5:10 Uhr bei dem Firmensitz ankam, bemerkte er, dass die Hecktür des Transporters aufgebrochen und Teile der geladenen Ware fehlten.

Mögliche Zeugen des Einbruchdiebstahls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell