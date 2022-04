Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Schwerverletzter nach Wohnungsbrand - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Abend des Ostersonntages (17.04.2022, 21:50 Uhr) wurde die Polizei wegen eines Brandgeschehens in die Gartenstraße nach Pulheim-Stommeln gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die ebenfalls alarmierte Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem freistehenden Einfamilienhaus zu einem Brand, durch den die Scheiben des Hauses geborsten waren. Die Feuerwehr hatte sich im Erdgeschoß des Hauses Zutritt verschafft. Hier konnte sie den 67-jährigen Wohnungsinhaber schwerstverletzt vorfinden und evakuieren. Vor Ort wurde der Verletzte medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber einem Kölner Klinikum zugeführt. Nach Beendigung der Löscharbeiten übernahmen die eingesetzten Polizeibeamten den Brandort und sicherten diesen bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei. Diese hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang gibt es über die Ursache noch keine gesicherten Erkenntnisse. Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar und wurde für die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 beschlagnahmt. (ua)

