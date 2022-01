Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A30

Hasbergen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Nissan den Hauptfahrstreifen der A30 in Richtung Rheine. Zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hellern und Hasbergen fuhr die Frau aus Osnabrück mit ihrem Minivan aus bislang ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt haltenden Sattelzug auf. Bei der Kollision zogen sich die 44-jährige Fahrerin und ihre 70-jährige Beifahrerin teils schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Der Hauptfahrstreifen wurde für mehrere Stunden gesperrt.

