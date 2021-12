Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme zweier Kraftstoffdiebe

Essen (ots)

45307 E-Kray: Am Sonntagabend (5. Dezember) sollen zwei Männer (20/36) Kraftstoff aus einem geparkten LKW an der Rodenseelstraße entwendet haben. Sie konnten in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 23 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin zwei verdächtige Personen, die sich an einem geparkten LKW zu schaffen machten. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort bemerkte eine Streifenwagenbesatzung ein entgegenkommendes Fahrzeug, deren Insassen auf die Beschreibung der beiden Männer passten.

Bei der Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten einen starken Dieselgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Zudem waren die Hände der beiden Kontrollierten stark verschmutzt und ölverschmiert. An der Rückbank befanden sich Werkzeuge, Schläuche und ein Kraftstoffkanister.

Die Spurensicherung konnte feststellen, dass das Tankschloss des betroffenen LKW aufgebrochen war. Unterhalb des Tanks befand sich eine frische Diesel-Pfütze auf dem trockenen Asphalt.

Bei den vermeintlichen Kraftstoffdieben, zwei Männer im Alter von 20 und 36 Jahren, handelt es sich um rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden vorläufig festgenommen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell