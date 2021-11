Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Geflügelaufzuchtanlage in der Ortschaft Golm ein

17349 Groß Miltzow (ots)

Am 28.11.2021 informierte eine Mitarbeiterin einer Geflügelaufzuchtfirma die Polizei über einen Einbruchsdiebstahl in die Räumlichkeiten der Firma, welchen sie zu ihrem Dienstbeginn festgestellt hatte. Durch Beamte des Polizeireviers Friedland wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und an die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Friedland übergeben.

In der Zeit vom 27.11.2021, 12:00 Uhr bis zum 28.11.2021, 10:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Gelände einer Geflügelaufzuchtanlage in 17349 Golm. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand verschafften sie sich in der weiteren Folge gewaltsam Zutritt zu den Stallungen und einem im Nahbereich aufgestellten Container. Vermutlich durch die bei den Tieren ausgelöste Aufregung kamen ca. 40 Hennen zu Tode. Die Täter entwendeten neben Wassertränken für die Tiere eine Vielzahl an Reinigungsmitteln, wie Flüssigseife und Desinfektionsmittel.

Insgesamt wird von eine Sach- und Stehlschaden in Höhe von ca. 900 Euro ausgegangen.

Personen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell