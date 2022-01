Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter zerkratzt Auto auf Supermarktparkplatz

Osnabrück (ots)

Am Dienstag zwischen 18:55 Uhr und 19:10 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter einen schwarzen Mercedes. Der Kombi war auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Nahne an der Iburger Straße abgeparkt. An dem schwarzen Wagen wurden auf der linken Seite die Türen zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder zum Täter unter 0541-327/3403 oder unter -2115.

