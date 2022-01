Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: 80-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen bei Frontalzusammenstoß mit einem Lkw-Gespann

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr, kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Lkw-Gespann und einem Pkw. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza die Hauptstraße aus Schwagstorf kommend in Fahrtrichtung Venne. Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls geriet der Senior zwischen der Straße "In der Wöste" und dem dortigen Kreisverkehr mit seinem Pkw auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw-Gespann zusammen. Eine unmittelbar eingeleitete Vollbremsung des Lkw-Fahrers konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, sodass der Kleinwagen unter den Laster geriet. Der Osnabrücker verlor dabei sein Leben. Durch die Kollision brach die Vorderachse des Lkws, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 26-jährige Fahrer aus Bramsche konnte sein Führerhaus selbstständig verlassen und erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei maßstabsgetreu vermessen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwagstorf und Venne sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt befanden sich ebenfalls im Einsatz. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt, weitere Funkstreifen aus dem umliegenden Gebiet kamen zur Unterstützung hinzu. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

