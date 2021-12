Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb klaut auf landwirtschaftlichem Hof - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bereits im Laufe des Donnerstags (09.12., 18.00 - 23.30 Uhr) gelangte ein bislang unbekannter Dieb in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Hofs an der Münsterstraße in Harsewinkel. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der Täter ein offenstehendes Fenster und entwendete in der Folge einen Rasierer, ein Mobiltelefon und ein Computertablet aus den Wohnräumen. Den Angaben der Zeugen nach war der Dieb mit einem Kapuzenpullover bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell