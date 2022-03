Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Körperliche Auseinandersetzungen; Kraftstoffdiebstahl; Geldautomaten aufgebrochen; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Zwei Pkw mussten nach einem Auffahrunfall am Sonntagmittag auf der B 464 abgeschleppt werden. Eine 27-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Ford auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Einfahrt Altenburg/ Kirchentellinsfurt musste sie mit ihrem Wagen eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug zu verhindern, das ohne auf den Verkehr zu achten auf die B 464 eingefahren war. Ein 23 Jahre alter BMW-Lenker schaffte es daraufhin nicht mehr, mit seinem Pkw anzuhalten und prallte in das Heck des Ford. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Das eingefahrene, bislang unbekannte Fahrzeug war ohne anzuhalten in Richtung Stuttgart weitergefahren. (rn)

Münsingen (RT): Radler angefahren

Schwer verletzt wurde ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 230 ereignet hat. Eine 63-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Ford auf der Landesstraße in Richtung Münsingen unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung zur B 463 aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken knallte. Im weiteren Verlauf erfasste sie den in gleicher Richtung fahrenden, 54 Jahre alten Rennradfahrer frontal mit ihrem Wagen. Dieser wurde aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in der Klinik behandelt werden. Der Ford und auch das Rennrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt bzw. aufgeladen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. (cw)

Hayingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagabend auf der K 6769 gewesen sein. Ein 53-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf der Kreisstraße von Hayingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Indelhausen wollte er bremsen um, den regulären Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern einzuhalten. Aufgrund einer Fehlbedienung kam es dabei zu einer Vollbremsung, in deren Verlauf der Biker stürzte. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Harley, an der ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (cw)

Köngen (ES): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Kleinwagen, ähnlich einem VW up!, dessen Fahrerin am Sonntagnachmittag auf der Ringstraße einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 17-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Ringstraße in Richtung Adolf-Ehrmann-Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger, ebenfalls auf einem Yamaha Leichtkraftrad. Auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr plötzlich die Frau mit dem weißen Kleinwagen vom Fahrbahnrand an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Während der 17-Jährige durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Auto gerade noch verhindern konnte, musste der dahinterfahrende 16-Jährige ebenfalls eine Vollbremsung machen. Dabei überschlug sich das Motorrad und der Fahrer wurde über den Lenker auf die Fahrbahn abgeworfen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete die Fahrerin, zu der noch keine nähere Beschreibung vorliegt, in Richtung Adolf-Ehrmann-Straße. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber zum Glück nicht erforderlich. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem weißen Kleinwagen. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Neuhausen/Filder (ES): Falsch abgebogen

Vier Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 30-Jähriger am Sonntagabend an der Einmündung L 1204 / Nürtinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Landesstraße aus Richtung Plieningen kommend unterwegs und wollte an der Einmündung in Richtung Scharnhausen einbiegen. Dabei fuhr er von der Geradeausspur bei Grün in die Einmündung ein und bog verkehrswidrig, entgegen der durch Verkehrszeichen vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nach links in die Nürtinger Straße ein. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 43-Jährigen, der die Einmündung geradeaus in Richtung Plieningen überqueren wollte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Der Audi-Fahrer, der nicht angegurtet war, wurde wie seine beiden Mitfahrer im Alter von 44 und 48 Jahren, von denen der ältere auch nicht angeschnallt war, leicht verletzt. Während der Audi-Fahrer selbst einen Arzt aufsuchen konnten, mussten seine Mitfahrer vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war eine Spezialreinigungsmaschine erforderlich, weshalb eine kurzfristige Sperrung der Landesstraße erforderlich war. (cw)

Owen (ES): Einbruch in Firma

Ein Holzbau-Unternehmen in der Schießhüttestraße ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Am Sonntagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, wurde entdeckt, dass sich ein Unbekannter wohl über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und im Inneren die Büros durchsucht hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der Kriminelle dabei jedoch nicht auf Beute. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt hat sich ein 32 Jahre alter Mofa-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag. Gegen 14.25 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Obere Grabenstraße in Richtung Neidlingen. Zwischen den Einmündungen zur Lerchenstraße und der Boslerstraße erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 75-Jähriger mit seinem Skoda aufgrund einer Rot zeigenden Ampel anhalten musste und fuhr auf den Pkw auf. Der 32-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst, der auch mit einem Hubschrauber vor Ort gekommen war, versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mofa-Fahrers ergeben hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mülltonne in Brand geraten

Unachtsam entsorgte Asche dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für den Brand einer Mülltonne am Sonntagmittag in der Rechbergstraße gewesen sein. Gegen 13.15 Uhr alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung und Flammen wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte, setzte die ersten Löschversuche eines Anwohners fort und konnte die Flammen, die zwischenzeitlich auch auf die Fassade des angrenzenden Hauses übergegriffen hatten, löschen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. (rn)

Wendlingen (ES): Brand in öffentlichen Toiletten

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist der Brand in einer öffentlichen Toilette in der Marktgasse am Sonntagnachmittag. Ein Zeuge bemerkte dort gegen 16.30 Uhr Rauch und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Wie sich herausstellte, hatten offenbar zwei Kinder die Papierhandtücher in den Mülleimern der Toiletten angezündet. Sie wurden anschließend ihren Eltern überstellt. Bis auf die beschädigten Mülleimer war nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden. (rn)

Oberboihingen (ES): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend an der Ecke Neckarstraße/ Max-Eyth-Straße ereignet hat. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil es dort zwischen mehreren Personen offenbar zu einem Handgemenge gekommen war. Unter anderem sollen auch Stöcke zum Einsatz gekommen sein. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Beteiligten größtenteils bereits zu Fuß und mit Fahrzeugen entfernt. Ein 16-Jähriger wurde mit einer leichten Handverletzung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an. (rn)

Plochingen (ES): Kraftstoff gestohlen

Mehrere tausend Liter Kraftstoff haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus mehreren Sattelzugmaschinen in der Straße Am Rheinkai gestohlen. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und zwei Uhr öffneten die Diebe die Tankdeckel der Fahrzeuge und pumpten den Kraftstoff vermutlich ab. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Bempflingen (ES): Brennender Holzstapel

Zum Brand eines Holzstapels sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Hauffstraße ausgerückt. Gegen 21 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache das Holz im Garten eines Wohnhauses in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Bempflingen, die mit vier Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten ausgerückt war, war es einem Anwohner bereits gelungen, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr, dass die Flammen auf umstehende Gebäude übergreifen könnte, bestand nicht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (sm)

Haigerloch (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Samstagabend auf der B463 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Kurz nach 20 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Vito die Bundesstraße in Fahrtrichtung Balingen. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Gruol kam ihm ein Unbekannter entgegen, der mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mercedes-Lenker versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Verletzt wurde der 32-Jährige nicht, an seinem Vito entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte an der Fahrerseite beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Geldautomaten aufgebrochen

Ein Geldautomat in einem Einkaufsmarkt in der Kientenstraße ist am vergangenen Wochenende aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, fünf Uhr, verschafften sich Unbekannte zunächst Zutritt in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam den Geldautomaten und entnahmen daraus die Geldkassetten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Albstadt (ZAK): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Sonntagmorgen gegen einen 36-Jährigen. Ein Anwohner alarmierte gegen acht Uhr die Polizei, nachdem der 36-Jährige unbekleidet durch die Flandernstraße lief. Als eine Streifenwagenbesatzung wenig später dort auf ihn traf, schlug er unvermittelt auf die beiden Beamten ein, sodass diese Pfefferspray einsetzen mussten, um den Mann zu überwältigen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 36-Jährige in einer Fachklinik aufgenommen. Eine Polizeibeamtin erlitt leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. (rn)

Balingen (ZAK): Handfester Streit

Vor einer Diskothek in der Straße Auf Bollen ist es am Sonntagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei soll ein 19-Jähriger seinem 28 Jahre alten Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben, worauf dieser offenbar ebenfalls durch Schläge ins Gesicht seines Gegenübers antwortete. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren die alkoholisierten Männer, die beide verletzt wurden, schon in der Diskothek in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Der 19-Jährige wurde vor Ort behandelt. Der 28-Jährige verzichtete zunächst auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. (mr)

Rangendingen (ZAK): Mutwillig Sachschaden verursacht (Zeugenaufruf)

Mutwillig Sachschaden in Höhe von wohl mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter am Wochenende im Bereich Am Weilerberg / Fabrikstraße / Göhrenstraße verursacht. In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, beschädigte der Täter einen Holzgartenzaun sowie vier am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. An drei Autos wurden die linken Außenspiegel abgetreten, an einem weiteren Wagen die linke Rückbeleuchtung zerstört. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Zeugenhinweise. (mr)

Balingen (ZAK): In Kleingartenanlage eingebrochen

In drei Schuppen in einer Kleingartenanlage in der Albrechtstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und zehn Uhr hebelte der Einbrecher mehrere Türen an den drei Schuppen auf und durchsuchte das Innere. Ob etwas gestohlen wurde, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Balingen. (cw)

Geislingen (ZAK): In Marktstände eingebrochen (Zeugenaufruf)

In drei Marktstände des Mittelaltermarktes sind zwei Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingestiegen. Zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr drangen nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens zwei Täter zunächst in einen Spirituosenstand ein und stahlen mehrere Flaschen Met und Liköre. Aus einem nebenan gelegenen Marktstand ließen sie mehrere Packungen gefrorene Burger Patties und Pommes Frites sowie aus einem weiteren Stand eine Wolldecke mitgehen. Der Wert des bislang bekannten Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde gegen 3.20 Uhr an einem Stand vom Betreiber ertappt und angeschrien, woraufhin er flüchtete. Die Polizei wurde allerdings erst am Sonntagvormittag verständigt. Der Mann wird als etwa 18 bis 30 Jahre alt und sportlich beschrieben. Er soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine auffällige, dunkle Arbeitshose mit Leuchtstreifen quer über den Kniekehlen getragen haben. Er sprach deutsch, ohne Akzent. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07428/945130 um Hinweise. (cw)

