POL-RT: Nach Überall auf Seniorin am 9. Januar 2022: Mutmaßlicher Räuber gefasst (Neuhausen a. d. Fildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.01.2022/12.24 Uhr

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Der Überfall auf eine Seniorin in ihrem Wohnhaus in Neuhausen am 9. Januar 2022 ist weitgehend geklärt. Mitte vergangener Woche konnten die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in Hannover einen 27-Jährigen festnehmen, gegen den nun wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes ermittelt wird. Der Beschuldigte befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet hatte sich ein zunächst unbekannter Täter am 9. Januar, gegen 15.45 Uhr, über die für einen Moment offenstehende Haustür unbemerkt Zutritt zu dem Wohnhaus in der Uhlandstraße verschafft. Dort soll er die Frau angegriffen, mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld und Wertsachen verlangt haben. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete er. Eine sofort nach dem Täter eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief zunächst erfolglos.

Im Zuge der umfangreichen, kriminalpolizeilichen Ermittlungen fiel ein erster Verdacht auf einen nach der Tat aus dem hiesigen Raum nach Hannover verzogenen, 27-jährigen Syrer, der zurückliegend als Handwerker im Haus des späteren Opfers gearbeitet hatte und sich auch am Tattag in Neuhausen aufgehalten haben soll. Nachdem sich der Tatverdacht erhärtet hatte, nahm die Polizei den Beschuldigten am Mittwoch an seiner Wohnanschrift in Hannover fest. Auf Antrag des Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann im Lauf des Donnerstags dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der gegen den 27-Jährigen Haftbefehl erließ und ihn in Untersuchungshaft nahm. (ak)

