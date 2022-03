Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand einer Gartenhütte, Körperverletzung, teilweise mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Samstagnachmittag ist es auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw Opel Corsa auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Metzingen. Kurz vor der Anschlussstelle Sondelfingen wechselte sie auf den linken Fahrstreifen, übersah hierbei einen von hinten herannahenden Pkw Porsche 911 eines 18-jährigen Fahrers und es kam zur Kollision. In der Folge prallte der Opel gegen die Leitplanke und von dort gegen einen nachfolgenden Pkw Citroen einer 47-Jährigen. Die Opelfahrerin, der Porschefahrer und seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 28 musste zeitweise voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Da die Fahrbahn stark verschmutzt war, wurden die technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen mit deren Reinigung beauftragt. Zur technischen Hilfeleistung war auch die Feuerwehr Reutlingen mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Bad Urach (RT): Auffahrunfall

Am Samstag um 11.45 Uhr ist es auf der B 28 auf Höhe der Uracher Bleiche zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Pkw VW-Golf in Richtung Bad Urach und musste an der dortigen Lichtzeichenanlage aufgrund Rotlicht abbremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger Opelfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Der 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Seeburger Steige ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke KTM die B 465 talwärts in Fahrtrichtung Bad Urach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 21-jährigen Ford-Lenkerin. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ford-Lenkerin und ihre 20-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war hier jedoch nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 465 musste bis 14.50 Uhr voll und bis 15.50 Uhr einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Sonnenbühl-Genkingen (RT): Person vor PKW gesprungen -Zeugenaufruf

Bereits am Freitagabend ist es in der Schulstraße zu einem Beinahe-Unfall gekommen. Ein 23 -jähriger Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sprang gegen 18.00 Uhr unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, sodass ein bislang unbekannter PKW-Lenker eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Näheres zu dem PKW-Lenker und dem PKW ist nicht bekannt. Dieser unbekannte Fahrzeuglenker und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen unter 07121/99180 zu melden. Der 23-Jährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Fachklinik überstellt.

Zwiefalten (RT): Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt -Zeugenaufruf

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der B 312 zwischen Riedlingen und Zwiefalten gekommen. Der 46 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon befuhr die Bundesstraße in Richtung Zwiefalten und kam auf Höhe Attenhöfen in einer abfallenden Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er zunächst gegen eine Leitplankeneinrichtung und in der Folge stürzte der Seat eine etwa 10 Meter tiefe Böschung hinunter, wo er zunächst mit dem Heck auf einem Feldweg aufschlug, sich auf die rechte Fahrzeugseite legte und im Anschluss wieder auf den Rädern zum Endstand kam. Der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit zwei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, befand sich auch die Feuerwehr Zwiefalten mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur technischen Hilfeleistung vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07381/93640.

Denkendorf (ES): Gartenhütte abgebrannt

Zum Brand einer Gartenhütte auf der Gemarkung Im Greut ist es am Samstag kurz nach 14.00 Uhr gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte ein Grundstückseigentümer das Gras seines Gartens mit einem Brenner abfackeln. Das Feuer geriet hierbei jedoch außer Kontrolle und setzte seine Gartenhütte in Brand. Der Eigentümer versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, was ihm nicht gelang. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr Denkendorf, welche mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, brannte die Gartenhütte, in welcher sich diverse Gartengeräte befanden, vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Wendlingen (ES): Kind bei Fahrradunfall verletzt

Ein 13 -jähriger Junge ist am Samstag um 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad verunglückt. Er befuhr die Ulmer Straße stadteinwärts und geriet kurz nach der Einmündung Boßlerstraße an den rechten Bordstein worauf er zu Fall kam. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Nürtingen (ES): Mädchen angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 17.20 Uhr ist es in der Kirchstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 14 -Jährigen und einer Gruppe von vier bislang unbekannten Mädchen gekommen. Hierbei soll eines der Mädchen aus der Gruppe die 14 -Jährige zunächst mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben, ein weiteres Mädchen aus der Gruppe schlug ihr danach eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend entfernte sich die Gruppe der vier Mädchen, von denen keine weitere Beschreibung vorliegt, in unbekannte Richtung. Die 14 -jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Nürtingen, Telefon 07022/92240, in Verbindung zu setzen.

Dußlingen (TÜ): Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Der 33 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz C 200 hat am Samstag um 19.40 Uhr auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 5.700 Euro entstanden ist. Er befuhr die B 27 von Tübingen kommend in Richtung Hechingen zwischen dem Steinlachwasen und der Ausfahrt Pulvermühle auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Trotz deutlicher Ausschilderung, dass der linke Fahrstreifen aufgrund der Ausleitung an der Pulvermühle in Kürze endet, verblieb er auf dem linken Fahrstreifen und beschädigte an dessen Ende drei Warnbaken, worauf er nach rechts zog und einen hier ordnungsgemäß fahrenden Pkw Chrysler Jeep Cherokee streifte. Obwohl bei dem Unfall der linke Vorderreifen luftleer ging und die Felge beschädigt wurde, setzte der Daimler-Fahrer seine Fahrt in Richtung Gomaringen fort. Hier konnte er kurz vor dem Kreisverkehr durch eine Streife der Verkehrspolizei Tübingen, welche zufällig in der Nähe war, einer Kontrolle unterzogen werden. Der 33 -Jährige stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rottenburg-Frommenhausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der K 6943 zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Gegen 04.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw VW up die Kreisstraße von Schwalldorf kommend in Richtung Frommenhausen. Kurz vor dem Ortseingang Frommenhausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume und Sträucher. Er und sein 31 -jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Da beim Fahrzeugführer der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung bestand, musste er eine Blutprobe abgeben. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Hechingen sucht unter Telefon 07471/98800 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag um 13.40 Uhr ereignet hat. Die 61 -jährige Fahrerin eines Pkw Toyota Yaris stand vom Parkplatz des Kauflandes kommend an der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Sigmaringer Straße. Hinter ihr stand der 47 -jährige Fahrer eines Pkw Volvo XC90. Nach Angaben des Volvo-Fahrers sei die Fahrerin des Toyota kurz angefahren, habe dann wieder abgebremst und anschließend zurückgesetzt, wobei sie gegen den Volvo gestoßen sei. Im Anschluss fuhr die Toyota-Fahrerin weiter, kehrte jedoch kurz darauf wieder zur Unfallstelle zurück, nachdem sie zu Hause einen erheblichen Schaden an ihrem Toyota festgestellt hatte. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Meßstetten (ZAK): Kradfahrer verletzt

Ein verletzter Kradfahrer und Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag um 17.00 Uhr in der German-Götz-Straße ereignet hat. Die 37 -jährige Fahrerin eines Pkw Citroen Berlingo wollte, aus Richtung Hossingen kommend, nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, wobei sie etwas nach rechts ausholte. Dies wurde vom nachfolgenden 60 -jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Suzuki falsch eingeschätzt und er fuhr links an dem Citroen vorbei. In diesem Moment bog die Fahrerin des Citroen nach links ab und es kam zum Zusammenstoß mit der Suzuki. Bei dem nachfolgenden Sturz zog sich der 60 -Jährige leichtere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell