Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diesel abgeschlaucht; Polterholz gestohlen; Einbruch; Kupferrohre entwendet; Frau nach Wohnungsbrand tot geborgen

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Diesel gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, aus einem Bagger und einem Radlader abgeschlaucht und gestohlen. Die beiden Baumaschinen waren auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Haid über Nacht abgestellt gewesen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bissingen/Teck - Ochsenwang (ES): Polterholz aufgeladen und entwendet (Zeugenaufruf)

Insgesamt rund 18 Meter Polterholz sind offenbar bereits im Lauf des vergangenen Wochenendes im Gewann Oberer Hornhauweg gestohlen worden. In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei nachträglich Anzeigen von zwei Geschädigten ein, deren bei der Gemeinde erworbenes Stammholz nah beieinander an dem in Richtung Mörikefelsen führenden Weg gelagert war. Zum Aufladen des Holzes kam offenbar ein entsprechender Hebekran zum Einsatz. Der Abtransport dürfte mit einem Lkw bzw. einem Langholztransporter erfolgt sein. Da am Wochenende in dem fraglichen Gebiet einige Ausflügler unterwegs waren, hofft der Polizeiposten Weilheim auf Zeugenhinweise. Diese werden unter Tel. 07071/501-0 erbeten. (ak)

Ammerbuch (TÜ): In Postagentur eingebrochen

In die Räume einer Postagentur in der Poltringer Hauptstraße ist zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und Freitagmorgen, 8.15 Uhr, eingebrochen worden. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür gelangte der unbekannte Täter ins Innere des Geschäfts, wo er wohl gehofft hatte, Bargeld zu finden. Da dort aber kein Geld aufbewahrt wird, verließ der Eindringling den Laden ohne Beute. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (ak)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Erneut Kupferrohre entwendet

Erneut hat ein Metalldieb von Donnerstag auf Freitag in der Hölderlinstraße zugeschlagen. Zwischen 16 Uhr und fünf Uhr montierte er an einem Gebäude zwei kupferne Fallrohre von jeweils etwa drei Metern Länge ab und ließ sie mitgehen. Am danebenstehenden Wohnhaus wurde der Dieb offenbar gestört. Hier waren an einem Fallrohr bereits die Schellen geöffnet worden, der Täter war aber ohne Beute geflüchtet. Der Polizeiposten Ergenzingen hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Winterlingen (ZAK): Frau nach Wohnhausbrand tot geborgen

Am Freitagvormittag ist es in der Antoniusstraße in Harthausen auf der Scher zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Durch die Feuerwehr konnte eine Frau dabei nur noch tot geborgen werden. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte, die nach einem entsprechenden Notruf gegen 9.15 Uhr ausgerückt waren, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Zuge der Lösch- und Rettungsarbeiten wurde von der Feuerwehr im Gebäude eine leblose Frau aufgefunden. Durch einen Notarzt wurde in der Folge ihr Tod festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Frau um die alleinige, 88-jährige Bewohnerin. Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. (mr)

Haigerloch-Bittelbronn (ZAK): Kupferrohre gestohlen

Insgesamt fünf kupferne Fallrohre von jeweils mehreren Metern Länge haben Unbekannte zwischen Montag und Donnerstag vom Bürgerhaus und dem Sportheim in der Schwarzwaldstraße gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf knapp 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell