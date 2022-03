Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung von heute, 25.03.2022

11.58 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler im Wochentag des Unfalls eingeschlichen. Der Unfall war am Donnerstagnachmittag, nicht am Dienstagnachmittag. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Reichenbach (ES): Rechts überholt und Unfall verursacht

Ein verbotswidriges Überholmanöver hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 10 geführt. Kurz nach 15.30 Uhr war ein 42-Jähriger mit einem VW Passat auf der Bundesstraße von Plochingen herkommend in Richtung Ebersbach unterwegs. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge überholte der Mann einen auf der linken Spur fahrenden Wagen verbotswidrig rechts und wechselte danach wieder auf den linken Fahrstreifen. Nachdem er unmittelbar danach wieder nach links gewechselt war, versuchte er offenbar erneut, einen dort fahrenden VW Golf eines 46-Jährigen rechts zu überholen. Am Ende dieses Überholmanövers wollte der 42-Jährige abermals auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei es zur Streifkollision mit dem Golf kam. Dieser wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit den Mittelleitplanken. Auch der Passat stieß gegen die Mittelleitplanken und wurde von diesen nach rechts abgewiesen. Nachdem der Pkw die gesamte Fahrbahn überquert hatte, blieb er am rechten Rand stehen. Der Golf-Lenker sowie seine 24 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Blechschaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw dürfte sich auf insgesamt rund 17.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 10 bis zirka 17.20 Uhr auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Dies führte zu entsprechenden Behinderungen. (mr)

