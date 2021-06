Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unfälle auf der A 19

A 19, zwischen Linstow und Röbel (ots)

Am Mittwochmorgen ereigneten sich auf der A 19 zeitnah zwei Verkehrsunfälle zwischen den Anschlussstellen Linstow und Röbel. Gegen 07:40 Uhr kam es hinter der Anschlussstelle Linstow in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes war in Folge einer nicht angepassten Geschwindigkeit bei Regen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Der Rostocker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Für den Einsatz des Rettungsdienstes war die A 19 für etwa eine Stunde gesperrt. Gegen 08:20 Uhr ereignete sich dann ein Unfall kurz vor der Anschlussstelle Waren in Richtung Rostock. Auch hier war der deutsche Fahrer eines Pkw bei Regen mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit gefahren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Beamte der Polizei Röbel unterstützten hier die Autobahnpolizei Linstow und nahmen den Unfall auf. Für die Unfallaufnahme und für die Beseitigung von Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn, musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Die durch die Unfälle nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch Abschleppdienste geborgen. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

