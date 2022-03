Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle (teilweise mit Flucht), Gleitschirmunfälle, Widerstände, Festnahme nach Diebstahl, Brände, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Mit Lkw Unfall verursacht und geflüchtet

Einen schnellen Fahndungserfolg hat das Polizeirevier Münsingen in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Metzingen nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 465 Höhe Rietheimer Bahnhöfle am frühen Samstagmorgen zu verzeichnen. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung des 44-jährigen Fahrers, kam ein polnischer Lkw von Münsingen in Richtung Bad Urach fahrend gegen 01.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten, sowie ein Verkehrszeichen und einen Wegweiser. Der Spurenlage nach gelangte der Lkw erst nach etwa 70 Meter wieder auf die Fahrbahn zurück, setzte allerdings seine Fahrt fort. Mehrere Zeugen meldeten danach die verwaiste Unfallstelle und einen beschädigten, qualmenden Lkw, welcher die Seeburger Steige in Richtung Bad Urach befuhr. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das vermeintliche Verursacherfahrzeug auf einem Parkplatz an der B 28 Höhe Metzingen abgestellt angetroffen werden. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens musste der nicht in Deutschland wohnhafte Fahrer zudem eine Sicherheitsleistung entrichten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Pfulligen (RT): Gleitschirmflieger gerät in Baum

Zu einem größeren Einsatz von Bergwacht, Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Freitagnachmittag nach dem missglückten Startversuch eines Gleitschirmfliegers an der Pfullinger Wanne gekommen. Der Gleitschirm des 40-jährigen Piloten wurde während der Startphase auf dem dortigen Fluggelände gegen 17.20 Uhr von einer Windböe erfasst und anschließend in einen angrenzenden Baum abgetrieben, wo er samt Pilot hängen blieb. Den Rettern von Bergwacht und Feuerwehr gelang es mittels Einsatz von Drehleiter und Flaschenzug den 40-Jährigen unverletzt aus seiner misslichen Lage zu befreien. Allerdings wurde der Gleitschirm bei dem Unfall stark beschädigt, der Schaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Widerstand geleistet

Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, ist es im Mozartweg im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen nach einer Streitigkeit zwischen einem Ehepaar zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten gekommen. Der am Streit beteiligte, alkoholisierte 48-jährige Ehemann verhielt sich von Beginn an äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei und griff einen Polizeibeamten unvermittelt körperlich an. Infolge dessen musste er auf dem Boden fixiert und geschlossen werden, wogegen er massiven Widerstand leistete und um sich schlug. Hierbei erlitten der 48-Jährige sowie ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Der renitente Ehemann wurde aufgrund seines andauernden aggressiven Verhaltens in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Wendlingen am Neckar (ES): Mülltonnen in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Auf einem Schulgelände in der Waldstraße ist es am Freitagabend zum Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass die Mülltonnen in Flammen standen und wählte hierauf den Notruf. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Brand auf eine Hecke übergriff und eine Laterne beschädigte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht benannt werden. Durch den Zeugen wurden zuvor mehrere bislang unbekannte Jugendliche bemerkt, die sich mit ihren Motorrollern unmittelbar vor Brandausbruch an den Mülltonnen aufgehalten hatten. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht unter Telefon 07022/92240 nach Hinweisen zu diesen Personen.

Frickenhausen (ES): Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass zwei Täter nach dem versuchten Diebstahl zweier hochwertiger Motorsägen vorläufig festgenommen werden konnten. Der Zeuge beobachtete zunächst, wie gegen 21.30 Uhr zwei Männer im Alter von 34 und 35 Jahren sich an einem in der Straße Auf dem Heimenwasen geparkten Fahrzeug zu schaffen machten und hieraus zwei Motorsägen entwendeten, woraufhin er umgehend den Notruf der Polizei wählte. Nachdem er die beiden Täter ansprach, ließen diese ihr Diebesgut fallen und versuchten zu Fuß zu flüchten. Zusammen mit einem weiteren Anwohner gelang es dem Zeugen nach kurzer Verfolgung, einen der Diebe bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung festzuhalten. Der zweite Täter konnte wenig später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine weitere Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass der 35-Jährige noch eine fällige Geldstrafe zu entrichten hatte. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Geldstrafe wurden beide Täter wieder auf freien Fuß entlassen.

Neuffen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Leichte Verletzungen erlitt ein Gleitschirmflieger bei einer unfreiwilligen Landung in einem Baum am Freitagabend im Bereich des Fluggeländes Hohenneuffen. Der 31-jährige Pilot war gegen 17.35 Uhr vom dortigen Startplatz Nord in Richtung Beuren gestartet und geriet kurz darauf nach einer Linkskurve in Luftturbulenzen, so dass er schließlich in circa 6 Metern Höhe unterhalb des Wilhelmfels in einer Baumkrone hängen blieb. Zur Bergung des Piloten war die Bergwacht Lenninger Tal im Einsatz. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Esslingen (ES): Vorrang missachtet - Radfahrer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 56-jährige Golf-Fahrerin die Landesstraße 1192 von Esslingen-Zentrum in Richtung Berkheim und wollte aus ihrer Sicht nach links in die Straße Am Ziegelbrunnen einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer. In Folge des stattgefundenen Zusammenstoßes der beiden Beteiligten, stürzte der Radfahrer über seinen Lenker nach vorn und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gerbracht werden. An dem Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Esslingen (ES): Autos beschädigt und Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen aufgenommen, welcher im Verdacht steht in der Pliensauvorstadt ein Fahrzeug mutwillig beschädigt und bei der anschließenden Kontrolle Widerstand geleistet zu haben. Gegen 18.35 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Uhlandstraße, dass eine männliche Person auf einen geparkten Pkw einschlagen würde. Die hinzugezogenen Streifen konnten den Tatverdächtigen im unmittelbaren Umfeld zum besagten Fahrzeug antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dieser wurde sofort aggressiv und ging auf die Polizeibeamten zu, sodass er zu Boden gebracht und Handschellen angelegt werden mussten. Hiergegen setzte sich der 20-Jährige mit Schlägen zur Wehr und traf einen der eingesetzten Beamten, wodurch dieser leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Der Tatverdächtige wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Filderstadt (ES): Schuppenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagabend zum Brand eines Schuppens in der Metzinger Straße gekommen. Ein Anwohner meldete gegen 22.50 Uhr der Rettungsleitstelle, dass der als Mülltonnenunterstand genutzte Schuppen in Brand geraten sei. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei Fahrzeuge, welche unweit des Schuppens parkten, beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf circa 30.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wurden Techniker der Kriminalpolizei hinzugezogen. Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr nochmals mit einem Fahrzeug zur Brandörtlichkeit aus, um nach einem Wiederauflodern von Flammen im Schuppen letzte Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Kirchheim (ES): Alkoholbedingter Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Ein 45-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen im Ortsteil Lindorf infolge erheblicher Alkoholbeeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 1.40 Uhr kam der Fahrer eines Mazda in der Ötlinger Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes, welcher auf den Gehweg geschoben wurde. Dem Unfallverursacher gelang es dennoch, sich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort zu entfernen. Nach etwa 1.5 Kilometer endete die Unfallflucht an der Kreuzung Lindorfer Straße/Stuttgarter Straße im benachbarten Ortsteil Ötlingen, nachdem einer Polizeistreife der beschädigte Mazda aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit knapp 2 Promille auch bestätigte. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der geparkte Mercedes sowie der Mazda des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt jeweils circa 15.000 Euro.

Esslingen am Neckar (ES): Wohnungsbrand

Eine mutmaßlich unbeaufsichtigt brennende Kerze könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge Ursache für einen Brand am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in der Obertorstraße gewesen sein. Gegen 4 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner und Passanten Feuerschein in der Wohnung eines Mehrparteienhauses und verständigten hierauf die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr zog sich die 43-jährige Bewohnerin bei ersten eigenständigen Löschmaßnahmen leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr konnte das brennende Inventar der Wohnung schließlich vollends gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hechingen (ZAK): Betrunken vor der Polizei geflüchtet

Deutlich alkoholisiert hat ein 39-Jähriger am Freitagnachmittag versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Kurz vor 17 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen offensichtlich alkoholisierten Pkw-Lenker, welcher von der Herrenackerstraße in Richtung Bodelshausen davonfuhr. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hechingen den gesuchten silbernen Opel auf der Neuen Rottenburger Straße fahrend feststellen. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete der Fahrer und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Im Gewerbegebiet Bodelshausen angekommen, fuhr der 39-jährige Opel-Fahrer über ein Firmengelände und ein daran angrenzendes Ackergrundstück, bevor er schließlich seinen Pkw auf einem Parkplatz abstellte und im Auto verharrte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille, weshalb der Fahrer nach der obligatorischen Blutentnahme im Krankenhaus verbleiben musste. Die Ermittlungen ergaben, dass er außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

